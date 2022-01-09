EYT son dakika haberi var mı? EYT son durum nedir? EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk canlı yayın programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bilgin EYT son durum konusunda da açıklamalarda bulundu. Peki, EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte EYT son dakika gelişmeleri hakkında...

EYT SON DURUM

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşların sorunlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bilgin, emekliliğin yasalarda prim gün sayısını tamamlama, yaş ve yıl sayısını tamamlama şartlarına bağlandığını hatırlattı.

Burada yaş şartını yerine getirmemiş olanların sorun yaşadığını aktaran Bilgin, "Bununla ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararı var yani yaş da bu işin şartlarından birisi. Dolayısıyla onun yerine getirilmesi lazım." diye konuştu.

Bilgin, Türkiye'deki emeklilik sisteminin prime dayalı olduğunu ve prime dayalı sistemlerde prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olan insan sayısı arasında bir oran olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla devlet bu düzenlemeleri, yasal değişikliklerini yaparken bunları dikkate alarak bu değişikliği yapmıştır. Fakat bu yasa çıktığında zaten çalışan, çalışmakta olanlar, 'Bu yasa çıkmadan önce işe girdiğimiz, emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı' diyorlar. Planlamasalar da bunlar yasal olarak belli.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK, KİMLERİ KAPSIYOR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.