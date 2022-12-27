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EYT son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin duyurdu! EYT'de yaş şartı olacak mı, EYT ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu!

Kritik açıklama: "EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenlemede son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yılın son Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin EYT hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesi için yılbaşından öncesini işaret etti. İşte EYT şartları, yaş sınırı ve tarihi hakkında merak edilen güncel bilgiler...

Giriş: 27.12.2022 - 18:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT'de son durum araştırmaları gündemdeki yerini koruyor. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız." ifadelerinden sonra EYT için tarih verdi. Bakan Bilgin de konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Peki, EYT'de son durum ne ve ne zaman yürürlüğe girecek? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

    Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusuna da değindi. İşte o açıklamalar:

    "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

  • BAKAN BİLGİN'DEN KABİNE SONRASI AÇIKLAMA

    Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunurken "EYT'de yaş şartı olacak mı ve ne zaman çıkacak?" sorusuna şu yanıtı verdi;

    "EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız. Yaş şartı olup olmayacağını da o gün açıklayacağız."

  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI EYT’DE MALİYETİ KARŞILADI

    ETY’de son duruma ilişkin Habertürk TV’ye konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete gelen yüzde 54’lük zam ile EYT’nin maliyetinin de çözülmüş olduğunu ifade ederek, "EYT’nin bir maliyeti yok. Yaklaşık 8-9 milyon çalışanın aylıklarına yüzde 54’lük bir zam yapıldı. Toplamda devletin sigorta primi ve vergileri yaklaşık aylık olarak 28 milyar daha arttı. Asgari ücret zammı da hemen sigorta primlerine yansıyor. Bu durumda yük özel sektörün üzerine yıkılacak gibi gözüküyor ama onlar da fiyatlarına, hizmetlerine zam yapacak. 1,5 milyon emeklinin maliyeti 8,5 milyar TL. Asgari ücretin artışı ile EYT’nin maliyeti kendiliğinden çıktı" diye yorumda bulundu.

  • BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE NELER SÖYLEMİŞTİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası yaş şartı sınırına ilişkin olarak “En kapsamlı düzenlemenin yapılacağında kimsenin endişesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

    3 temel kriter olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler olduğunu ifade etti. 8 Eylül 1999 yılı öncesi işe girenleri kapsadığını fakat o zamanlar dijital ortamda kayıt sistemlerinin bulunmadığına dikkat çekti.

    Tüm bunları organize etmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Bilgin, kapsamının tamamlanması halinde Meclis’le paylaşılacağını ifade etti. Bakan Bilgin “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis’le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın.” dedi.

  • PRİM GÜN SAYISI DEĞİŞMİYOR

    Şimdi bu yaş şartı kalkıyor. Bakan Vedat Bilgin'in üzerini net bir şekilde çizerek verdiği bilgiye göre ise prim gün sayıları değişmiyor. 

    STAJ SİGORTASI EYT'DE BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp asayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi. Yani staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak.

  • EYT'YLE KISMİ EMEKLİLİK FIRSATI

    8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan düzenlemeye göre 3600 prim günü, 15 yıl sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkekelrde 55 yaşını dolduran SSK'lı çalışanlar kısmi emekli olabiliyordu.

    Yine yaş şartları ve sigortalılık yılları aynı olmakla beraber 5 bin 400 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'ular'da kısmi emeklilikten yararlanabiliyordu. EYT ile eski düzenlemede elde edilen ancak 8 eylül 1999 sonrası ortadan kalkan tüm hakların geri gelmesi gündeme gelince kısmi emeklilik hakkı da gündeme geldi. EYT ile bu hak tanınırsa 15 yıl sigortalılık erkeklerde 55 kadınlarda 50 yaş şartı ile EYT'den yararlanabilecek SSK'lılar 36000, Bağ-Kur'lular ise 5400 günle kısmş emekli olabilecekler.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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