Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
EYT SON DAKİKA: Gözler EYT yaş şartı sınırı açıklamasına çevrildi! EYT'de yaş sınırı kaç olacak?

Gözler EYT yaş şartı sınırı açıklamasına çevrildi! EYT'de yaş sınırı kaç olacak?

EYT son dakika gelişmeleri, milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT yaş şartı sınırı konusuna ilişkin olarak açıklamada bulundu. İşte, EYT son durum...

Giriş: 08.12.2022 - 21:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesi için son viraja girildi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ele alındı. Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı getirileceği iddialarının ardından "EYT'de yaş sınırı olacak mı, kaç olacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, EYT son dakika gelişmeleri ve konuya ilişkin son durum detayları...

  • BAKAN BİLGİN'DEN YAŞ SINIRI AÇIKLAMASI!

    EYT'de yaş sınırına ilişkin soruyu cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

  • "BÜTÜN SEÇENEKLER KONUŞULDU"

    AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında 'EYT'de yaş sınırı olacak mı?' sorusunu yanıtladı. Kurtulmuş, “Bunların hepsi, bütün seçenekler konuşuldu. Son aşamaya gelene kadar müzakereler devam edecektir. İmkanlar çerçevesinde buna bakmak lazım. Büyük bir kesimin beklentilerini karşılayacak bir durum çıkacak. Herhalde Meclis'teki bütçe görüşmeleri sonrasında gelecektir. Son noktada hangi kararın çıkacağını görüyoruz. EYT ile ilgili ne söylendiyse en uçuk fikirler bile biliniyor. Bundan sonra vatandaşımızın beklentisi ve imkanlar çerçevesinde sonuca gelinecektir.” İfadelerini kullandı.

  • KÜLLİYE'DE EYT DÜZENLEMESİ İÇİN SON TOPLANTI

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen son toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin detaylar ele alındı. 

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli  ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

  • "EN GEÇ 2023 YILI BAŞINDA YASALAŞACAK"

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

  • YAŞ ŞARTI MECLİS'E GELİYOR!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'te Genel Kurul görüşmelerinde EYT düzenlemesinde yaş şartı sınırı konusuna netlik kazandıracağını açıkladı.

  • EYT'DE YAŞ SINIRI ŞARTI OLACAK MI?

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirilmeler yapıldı. EYT yasasının ele alındığı toplantıda kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş şartı yeniden gündeme geldi.

  • EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT yasasına ilişkin son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan'dan gelecek. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesin Aralık ayı içerisinde ve ya 2023 yılının ilk ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.