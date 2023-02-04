"YENİ ŞART GETİRMEDİK, MEVCUT 3 ŞARTTAN BİRİNİ KALDIRDIK"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teklif hakkında bilgi verirken, yeni kademeli yaş şartı getirildiği iddiasının yalan, bühtan olduğunu iddia etti. Akbaşoğlu şöyle konuştu:
"Bu teklif ile yeni bir şart getirildiği apaçık bir yalandır. Şu teklifimiz ile yeni bir şart getirildiği veyahut da kademeli prim şartı bu teklifle getirildiği sözü iftiradır, yalandır, teklif sahiplerine en büyük bühtandır. Teklifimizde hiçbir eksiklik yok, teklifimiz basit, sade, uygulanabilir ve en geniş kapsamlı ve eşitlikçi bir şekilde ister BAĞ-KUR’lu, ister Emekli Sandığı, ister SSK’lı olsun, bütün bu statülerde çalışan ve kanuna göre eğer 1999’dan bu tarafa, AK Parti iktidarından önce kurulmuş ve yürürlükte olan, bugün de yürürlükte olan 3 şarttan yani prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından 2 şartı yerine getirenler, yani prim gün sayısını dolduranlar ve çalışma süresini dolduranlar istisnasız herkes emekli olmaya hak kazanacaklar. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Bu kadar, başka bir şart ileri sürmek, başka bir şart ilave etmek asla ve kata söz konusu değildir."