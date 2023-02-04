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EYT SON DAKİKA HABERİ: 3 aşama tamamlandı! 2023 EYT ne zaman, hangi tarihte yasalaşacak? Komisyon'dan geçti: Gözler Meclis Kurulunda!

EYT son dakika gelişmeleri: Gözler Meclis Genel Kurulu'nda!

EYT'de son gelişmeler yakından takip ediliyor. Düzenlemede sona yaklaşılırken gözler Meclis Genel Kurulu görüşmelerine çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT düzenlemesini 7 Şubat Salı günü Genel Kurul gündemine almayı planlıyoruz" demişti. İşte EYT son dakika gelişmeleri...

Giriş: 04.02.2023 - 14:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT düzenlemesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından gözler  TBMM Genel Kurulu görüşmelerine çevrildi. EYT sona yaklaşıldıkça "EYT ne zaman çıkacak ve EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde son durum...

  • EYT PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

  • EYT KANUN TEKLİFİ SALI GÜNÜ MECLİS GENEL KURULU'NA GELECEK

    Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT yasası teklifinin Salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini ifade ederek, vatandaşların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurularını yapabileceklerini belirtti.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT'liler için dikkat çeken emekli maaşı açıklaması geldi. Erdoğan, "EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz" dedi.

  • "YENİ ŞART GETİRMEDİK, MEVCUT 3 ŞARTTAN BİRİNİ KALDIRDIK"

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teklif hakkında bilgi verirken, yeni kademeli yaş şartı getirildiği iddiasının yalan, bühtan olduğunu iddia etti. Akbaşoğlu şöyle konuştu:

    "Bu teklif ile yeni bir şart getirildiği apaçık bir yalandır. Şu teklifimiz ile yeni bir şart getirildiği veyahut da kademeli prim şartı bu teklifle getirildiği sözü iftiradır, yalandır, teklif sahiplerine en büyük bühtandır. Teklifimizde hiçbir eksiklik yok, teklifimiz basit, sade, uygulanabilir ve en geniş kapsamlı ve eşitlikçi bir şekilde ister BAĞ-KUR’lu, ister Emekli Sandığı, ister SSK’lı olsun, bütün bu statülerde çalışan ve kanuna göre eğer 1999’dan bu tarafa, AK Parti iktidarından önce kurulmuş ve yürürlükte olan, bugün de yürürlükte olan 3 şarttan yani prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından 2 şartı yerine getirenler, yani prim gün sayısını dolduranlar ve çalışma süresini dolduranlar istisnasız herkes emekli olmaya hak kazanacaklar. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Bu kadar, başka bir şart ileri sürmek, başka bir şart ilave etmek asla ve kata söz konusu değildir."

  • EYT DÜZENLEMESİNDE ADIMLAR TAMAMLANIYOR

    - Kanun teklifi metinleri yazıldı,

    - Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü,

    - Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak,

    - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak,

    - Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

  • EYT'DEN KAÇ KİŞİ ETKLENECEK?

    EYT ile ilgili yaptığı açıklamada detaylara değinen Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yasa teklifinin özelliklerini şu şekilde açıkladı:

    4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin.

  • Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip.

  • Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.

  • EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

    EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT ilk maaş tarihi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

    "EYT'lilerin Mart ayının 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum."

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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