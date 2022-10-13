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EYT SON DAKİKA: EYT ile kaç kişinin emekli olacağı duyuruldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak ve son durum ne?

EYT ile kaç kişinin emekli olacağı duyuruldu! Gözler Aralık ayında!

EYT son dakika gelişmeleri uzun zamandır Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından takip ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Aralık ayında Meclis'e gelecek olan EYT düzenlemesi ile kaç kişinin emekli olacağını açıkladı. Teknik çalışması tamamlanan düzenlemenin kimleri kapsayacağı merak konusu oldu. İşte, EYT son durum ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuya ilişkin açıklamaları...

13.10.2022 - 01:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Stajlık ve çıraklık dönemi EYT kapsamına dahil edilmezken kaç kişinin emekli olacağı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından açıklandı. Prim ve yıl şartını sağlayan fakat yaş koşulu nedeniyle emekli olamayan binlerce vatandaşın gündeminde  "EYT kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak ve  prim günü eksik olanlar nasıl emekli olacak?" sorusu yer alıyor. İşte, 2022 EYT son dakika gelişmeleri...

  • BAKAN BİLGİN'DEN YENİ EYT AÇIKLAMASI

    EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Bilgin şunları söyledi:

    "Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik."

  • STAJ SİGORTASI DAHİL EDİLMEDİ!

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

  • "TAMAMLADIK DİYEBİLİRİM!"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT'de son durum açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

  • “ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK!”

    Bakan Bilgin; taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve EYT çalışmalarının Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulacağını ve Meclis takvimine alınacağını ifade etti.

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