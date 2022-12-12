Ancak 8 Eylül 1999 sonrası getirilen son düzenlmeyle Bağ-Kur'lu ve SSK'lı çalışanlar için bu şartlara ilaveten kadınlarda 58 yaşını, erkeklerde de 60 yaşını doldurma şartı getirildi. Bu şartın gelmesiyle de mevcut durumda sigortalı olanlar EYT'li olmuş oldu.

Yeni düzenleme ile EYT'de yaş şartının düşürüleceği mi yoksa tamamen kalkıp kalmayacağının ise bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası netleşmesi bekleniyor.