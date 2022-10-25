Düzenleme Meclis'e geldiğinde ise AK Parti ve MHP milletvekili sayısının yasa onay sayısı olan 300'ün üzerinde olması gözönünde bulundurulduğunda görüşmelerin ardından düzenlemenin onaylanması bekleniyor. Her ne kadar Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etse de EYT düzenlemesinin daha önce Meclis'e gelmesi de olasıklıklar arasında yer alıyor.