- Sonra gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.
- Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.
- SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.
- Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.
- Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.
- Aylık alıyor mu? sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.
- Sonraki ileri butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.