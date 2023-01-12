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EYT şartları neler, belli oldu mu? 2023 EYT başvurusu nasıl yapılır, başvuru süresi olacak mı?

EYT şartları neler? 2023 EYT başvuru tarihleri belli oldu mu?

EYT şartları ve başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasına dair detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Açıklamaların ardından EYT şartları neler ve başvurusu nasıl yapılır soruları sorgusu hız kazandı. İşte EYT başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili ayrıntılar...

Giriş: 12.01.2023 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi uzun süreden beri gündemdeki yerini koruyor. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşın emekliliğinin önünü açacak olan EYT yasasının şartları ve başvuru tarihleri sorgulanıyor. Peki, EYT şartları neler, belli oldu mu? EYT başvurusu nasıl yapılır, başvuru süresi olacak mı? İşte konuya dair detaylar haberimizde...

  • YAŞ ŞARTI OLMAYACAK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin detaylarını Beştepe'de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  yaş sınırı olmayacağını, düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olma hakkı kazanacağını belirtti.

  • EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    EYT'den yararlabilmek için;

    1: 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

    2: 5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

    3: Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

  • Örneğin düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdiğinde 5 bin prim gün sayısını tamamalmış ve 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydı olan bir erkek çalışan prim gün sayısı dolmasına rağmen 25 yıl sigortalılık süresi 1 Eylül 2024'te dolacağı için düzenlemeye ancak 1 Eylül 2024'te başvurabilecek.

  • Yine aynı tarihte yani 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydolmuş kadın çalışan düzenleme 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girerse düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak bu çalışanın prim gün sayısı 5 bin günden az ise bu çalışan sigortalılık süresini tamnalamasına karşın prim gün sayısını tamaladığında ancak EYT düzenlemesine başvurabilecek.

  • EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin yakında Meclis'e sunulması bekleniyor. Yasanın Meclis'ten geçmesi ve yürürlüğe girmesinin Ocak ayı ortasını bulması öngörülüyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ise EYT kapsamında emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak.

  • E-DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    - Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

  • - Sonra gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.

    - Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

    - SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.

    - Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

    - Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    - Aylık alıyor mu? sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    - Sonraki ileri butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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