17 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
EYT'de son dakika gelişmeleri Erken Emeklilik hayalleri kuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçen sene muhalefet partilerinin Meclis gündemine taşımak için girişimde bulunduğu EYT'liler için erken emeklilik yasasının bu sene Meclis'e gelmesi bekleniyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün erken yaşta emeklilik için bir açıklama yaptı. EYT ne oldu? EYT meclisten geçti mi? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi bugün 2019...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan; erken emeklilik konusunda, "Sosyal güvenlik sistemimizi çökertebilecek, sosyal güvenlik sistemimizdeki dengeyi bozabilecek bir adımı atmamız mümkün değil, popülist davranamayız. Ama elbette her hangi bir çözüm noktasında Cumhurbaşkanımız talimat verdi, bu çalışmalar yapılıyor. Ama bizden şunu beklemeyin; sosyal güvenlik sistemimizi bozacak, dengeleri altüst edebilecek, ileride sizlerin rahat bir şekilde istediğiniz hastaneye gitmenizi engelleyecek bir yaklaşımı asla ortaya koyamayız. Türkiye bu noktada geriye gidemez. Bugün dünyanın dört bir yanından İngiltere, Fransa, Rusya, Afrika'dan hastalar, tedavi için ülkemizdeki hastanelere geliyor. Artık Türkiye, sağlık turizminde dünyanın en önemli ülkelerinden biri oldu. Elbette sıkıntılarımız var ama bu sıkıntıların çözümü konusunda mücadeleyi birlikte vereceğiz" dedi.
Erken yaşta emeklilik bunamayı hızlandırabilir
ABD'de yürütülen bir araştırma, erken yaşta emekli olmanın demansı (bunama) artırabileceğini ortaya koydu.
"Science Daily" internet sitesinde yer alan habere göre, New York'taki Binghampton Üniversitesinden araştırmacılar, 60 yaşından önce emekli olmanın bellek ve benzeri zihinsel yetilerin bozukluğu anlamına gelen demansı hızlandırabileceğini tespit etti.
Yaklaşık 18 bin kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, erken yaşta emekli olanların geç yaşta emekli olanlara göre çalışma hayatında mental olarak uyarılma durumundan yoksun kaldıkları için hafıza ve bilişsel yeteneklerinin daha hızlı bir şekilde azaldığı saptandı.
Çalışmada, emeklilikte sosyal etkinliklere katılımın ve insanlarla etkileşimin azalması nedeniyle demansın hızlanabileceği ifade edildi.
Dünyada, bilişsel ve zihinsel yetilerde bozulma şeklinde kendini gösteren "demans" (bunama) hastası 50 milyon kişi bulunuyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka teşhis ediliyor.
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