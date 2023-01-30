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EYT MECLİS'TE! Teklif TBMM'ye sunuldu, takvim netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum

EYT düzenlemesi Meclis'te! Tarih netleşti, EYT yasalaşıyor

EYT düzenlemesinde tarihi güne gelindi. Milletvekillerinin imzasına açılan taslak düzenleme bugün resmen TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı açıklamayla EYT'nin yasalaşacağı tarihi kamuoyuyla paylaştı. İşte EYT'de son durum

Giriş: 30.01.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT düzenlemesinin yasalaşması için gerekli olan 5 aşamanın ilki geride kaldı. AK Parti tarafından hazırlanan düzenleme taslağı, yasa değişiklşiği teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulabilmesi için milletvekillerinin imzasına açıldı. İmza süreci tamamlandı. Bugün düzenleme yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Geriye ise 3 aşama kalıyor. Peki EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT'de son durum...

  • EYT MECLİS'TE! TAKVİM NETŞETİ

    EYT düzenlemesi bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.  AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı açıklamayla EYT'nin en geç öünüzdeki hafta Salı veya Çarşamba günü yasalaşağını söyledi.

  • EYT NE ZAMAN ÇIKACAK MI? SON ÜÇ AŞAMA

    EYT düzenlemesinin ilk iki aşaması, düzenlemenin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından sona erdi. Ardından sırayla tasarının ilgili komisyona gitmesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanması ve Cumhurbaşkanı'nın düzenlemeyi onaylamasının ardından teklif yasalaşacak. Planlamalarda bir aksaklık olmazsa düzenleme 7 veya 8 Şubat2ta aysalaşacak. 

     

  • BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi.

  • "İÇERİKTE BİR ŞEY DEĞİŞMEZ"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'nin maliyeti nedir?" sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi. EYT'nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden Bilgin, "Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz" diye konuştu.

  •  "BÖYLE BİR BORÇLANMA YOK"

    Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir soruya karşılık da Bakan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok" dedi.

     

  • EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "2022 bütçesi Genel Kurul'da görüşüldü. Bir bütçe takvimi kendi içinde söz konusu oldu. Çalışma Bakanlığı'mız teknik çalışmayı kendi içerisinde bitirip, bu konuyla ilgili grubumuzla temas halinde oldu. Biz de milletvekillerimizle EYT'nin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmalarını başlattık. Bu noktada hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. En kısa sürede birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılma sürecidir. Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağına tanık olacağız. Martta da EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber şahit olacağız. Planlamamız bu yöndedir ve herhangi bir farklılık asla söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

  • EYT'LİLER İLK EMEKLİ MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de ilk maaşın alınacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu,  "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" dedi.

    İLK MAAŞ ŞUBAT VE MART AYLARINDA!

    "Milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir, ayın sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar şubat ya da martta bağlanabilir"

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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