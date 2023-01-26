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EYT MECLİS'TE| Son dakika: Süreç başladı! EYT ne zaman çıkacak? Açıklama geldi

EYT düzenlemesi Meclis yolunda! İşte EYT'nin çıkacağı tarihle ilgili detaylar

EYT düzenlemesinde son düzlüğe girildi. Düzenleme teklifi Meclis'te imzaya açılıyor. İmza sonrası sürecin detayları ise neteleşti. Yüz binlerce EYT'li'nin heyecanla beklediği düzenlemenin yasalaşacağı tarih ise genel hatlarıyla belli oldu. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT düzenlemesiyle ilgili son açıklamalar...

Giriş: 26.01.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT ne zaman çıkacak? EYT ne zaman Meclis'e gelecek? Hzırlıkları süren düzenlemede detaylar netleşti. Son Kabine Toplantısı'nın ardından da düzenleme Meclis yoluna girdi. Taslak yasa teklifi olarak Meclis'e gelmesi amacıyla imzaya açıldı. Düzenlemenin yasalaşma tarihiyle ilgili tahmini tarih belli oldu. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilen detaylar...

     

  • EYT'DE SON DAKİKA: İMZAYA AÇILDI

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenleme Meclis'e geldi. AK Parti milletvekillerinin imzasına açılan EYT düzenlemesinde imza aşaması tamamlandıktan sonra düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

  • BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi.

  • EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

    Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

    Düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya Bilgin, "EYT bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar" dedi.

  • "İÇERİKTE BİR ŞEY DEĞİŞMEZ"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'nin maliyeti nedir?" sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi. EYT'nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden Bilgin, "Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz" diye konuştu.

  •  "BÖYLE BİR BORÇLANMA YOK"

    Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir soruya karşılık da Bakan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok" dedi.

     

  • EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "2022 bütçesi Genel Kurul'da görüşüldü. Bir bütçe takvimi kendi içinde söz konusu oldu. Çalışma Bakanlığı'mız teknik çalışmayı kendi içerisinde bitirip, bu konuyla ilgili grubumuzla temas halinde oldu. Biz de milletvekillerimizle EYT'nin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmalarını başlattık. Bu noktada hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. En kısa sürede birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılma sürecidir. Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağına tanık olacağız. Martta da EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber şahit olacağız. Planlamamız bu yöndedir ve herhangi bir farklılık asla söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

  • EYT'LİLER İLK EMEKLİ MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de ilk maaşın alınacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu,  "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" dedi.

    İLK MAAŞ ŞUBAT VE MART AYLARINDA!

    "Milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir, ayın sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar şubat ya da martta bağlanabilir"

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