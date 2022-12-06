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EYT MECLİS'E GELİYOR | EYT'de son durum: Prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı belli oldu! 15 yılda erken emeklilik EYT fırsatı

EYT Meclis'e geliyor! Erken emeklilik fırsatı ve EYT'de başvuru şartları

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinde çalışmaların sonuna gelindi. Düzenleme kısa süre içerisinde Meclis'e geliyor. Öte yandan EYT prim gün sayısı ve sigortalılık yılı ile ilgili detaylar netleşti. Detaylar netleşmekle beraber gözden kaçan erken emeklilik fırsatı da gündeme geldi. İşte EYT'de tüm merak edilen detaylar...

Giriş: 06.12.2022 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT'de sona yaklaşıldı! Düzenleme üzerinde çalışamlar bitmek üzere... Taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından Meclis'e gelecek. EYT'nin çıkacağı tarihle ilgili AK Parti'den açıklama geldi. Öte yandan sıkça merak edilen sorular da cevabını bulmaya başladı. İşte EYT'de prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı ile 15 yılda erken emekliliğin yolunu açacak düzenlemenin detayları...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

    EYT'yle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair yaptığı açıklamada, "Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

  • SON TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında külliyede ekonomi toplantısı yapıldı. Toplantının ana gündem maddesi EYT oldu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplantı yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli  ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

  • EYT MECLİS'E GELİYOR

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, merak edilen 'EYT ve sözleşmeli personel' gündemiyle ilgili konuştu.  Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

  • EYT'de prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada düzenlemeyle 1999 öncesindeki sigortalılık yıl süresi ve prim gün sayısı şartlarının aynen muhafaza edileceğini söyledi. 

    Buna göre SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lu EYT'lilerin düzenlemeden yararlabilemleri için gerekli pirm gün sayısı ve sigortalılık yılı netleşmiş oldu.

    SSK'DA

    Kadın SSK'lı çalışan prim gün saysı: 5 bin gün

    Erkek SSK'lı çalışan prim gün saysı: 5 bin gün

    Kadın SSK'lı çalışan sigortalılık yılı: 20

    Erkek SSK'lı çalışan sigortalılık yılı: 25

     

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