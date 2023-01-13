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EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023: 4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı ve kıdem tazminatı alırım?

EYT maaş hesaplama tablosu 2023: Ne kadar emekli maaşı ve kıdem tazminatı alırım?

EYT düzenlemesiyle birlikte yaş şartı ortadan kaldırılırken prim ve sigortalılık süresini tamamlayan 2 milyonun üzerinde vatandaşa emeklilik hakkı verildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emekli olmaya hak kazananlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. İşte, 4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur EYT emekli maaşı hesaplama tablosu...

Giriş: 13.01.2023 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin detaylarının açıklanmasının ardından gözler EYT maaş hesaplama tablosuna çevrildi. Meclis'e gelerek yasalaşacak olan EYT düzenlemesi ile prim ve sigortalılık süresini tamamlayan 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanındı. Gelşmenin ardından yüz binlerce 4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur'lu "Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı ve kıdem tazminatı alırım?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, EYT maaş hesaplama tablosu ve kıdem tazminatı hakkında merak edilenler...

  • BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Emekli maaşı hesaplanırken çalışma günü, prim ödemesi gibi bir çok kritere bakılıyor. SGK'nın internet sitesinde maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

  • EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

    4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

  • EYT İLE NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

    Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.

  • 4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    T.C Kimlik numaranızı,

    SSK Sicil Numaranızı,

    Baba adı,

    Nüfus il,

    Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

    ‘Sorgula’ butonuna basın

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    TC Kimlik numaranızı,

    Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    Doğum tarihi,

    Cinsiyet,

    4A çalışma süresi

    Başlangıç ve bitiş tarihi,

    Hizmet türünü seçin.

    Altta bulunan hesapla butonuna basın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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