Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin detaylarının açıklanmasının ardından gözler EYT maaş hesaplama tablosuna çevrildi. Meclis'e gelerek yasalaşacak olan EYT düzenlemesi ile prim ve sigortalılık süresini tamamlayan 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanındı. Gelşmenin ardından yüz binlerce 4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur'lu "Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı ve kıdem tazminatı alırım?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, EYT maaş hesaplama tablosu ve kıdem tazminatı hakkında merak edilenler...