En yüksek EYT emekli promosyonu veren bankalar listesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı verildi. Prim gün sayısı, çalışma süresi ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayan vatandaşlar emekli maaşı almaya hak kazandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin başvuruları 3 Mart itibarıyla başlarken 2 milyondan fazla EYT'li ise ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren alabilecek ve emekli promosyon kampanyalarından yararlanabilecek. İşte, 2023 en yüksek EYT emekli promosyon ödemesi veren bankalar listesi...