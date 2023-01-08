10 BİN TL PROMOSYON İDDİASI

2022 yılı için SGK’nın bankalarla yaptığı yeni protokolde, 3 bin 500 liraya kadar emekli maaşına 3 bin lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500 lira, 7 bin 500 ila 10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin lira promosyon verilecekti.

Bankalar da kendilerini buna göre hazırlamış ve promosyonlarını belirlemişti. Birçok banka protokolden daha fazla tutarları emeklilere promosyon olarak vermiş tutar 7 bin liralara ulaşmıştı.