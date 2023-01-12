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EYT'liler promosyon alacak mı? 2023 EYT'liler banka promosyonu alabilir mi?

EYT'lilerin yeni gündemi: Promosyon! EYT'liler 10 bin lira promosyon alacak mı?

EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Önümüzdeki günlerde düzenlemeyle ilgili yasa teklifinin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Düzenlemede detaylar netleşirken "EYT'liler banka promosyonu alacak mı?" ve "EYT promosyonu 10 bin lira olacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorularla ilgili detaylar...

Giriş: 12.01.2023 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Önümüzdeki günlerde düzenlemeyle ilgili yasa teklifinin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Düzenlemede detaylar netleşirken "EYT'liler promosyonu alacak mı?" ve "EYT promosyonu 10 bin lira olacak mı?" sorusunun cevabını da öne çıkanlar arasında yerini aldı. EYT'lilerin banka promosyonu alması ile ilgili çeşitli ihtimaller bulunuyor. İşte merak edilen sorularla ilgili detaylar

  • EYT EMEKLİSİ BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?

    Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. Ancak EYT emeklilerinin banka promosyonu alıp alamayacağı henüz belli değil. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından EYT'lilerin banka promosyonu alıp alamayacağı da netleşecek. 

     

  • 10 BİN TL PROMOSYON İDDİASI

    2022 yılı için SGK’nın bankalarla yaptığı yeni protokolde, 3 bin 500 liraya kadar emekli maaşına 3 bin lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500 lira, 7 bin 500 ila 10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin lira promosyon verilecekti.

    Bankalar da kendilerini buna göre hazırlamış ve promosyonlarını belirlemişti. Birçok banka protokolden daha fazla tutarları emeklilere promosyon olarak vermiş tutar 7 bin liralara ulaşmıştı.

     

  • Son hesaplamlarla EYT'lilerin promosyon almaları halinde bu ücretin en yüksek 10 bin liraya kadar ulaşacağı iddia edildi. Ancak başta da belirtildiği gibi EYT'lilerin promosyon alıp almayacakları veya bu promosyonun miktarı henüz kesin değil.

  • Emekliler ise e-Devlet aracılığıyla kendilerine en yüksek promosyon veren bankaya maaşını taşıyıp promosyon başvurusunu da internet bankacılığı üzerinden dakikalar içinde gerçekleştirmişti.

     

  • Yaklaşık 2,5 milyon kişinin emekliye ayrılacak olmasından dolayı bankalar daha çok emekliyi bünyesine katmak için yeni promosyon kampanyası vermek isteyebilir. Bu durum önümüzdeki günlerde bankaların yapacağı açıklamalarda görülecek.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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