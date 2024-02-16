Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.243,62 %0,02
        DOLAR 30,8291 %0,32
        EURO 33,2162 %0,10
        ALTIN 1.990,05 %0,52
        FAİZ 42,79 %0,26
        GÜMÜŞ GRAM 22,82 %0,78
        BITCOIN 52.249,00 %1,71
        GBP/TRY 38,8108 %0,00
        EUR/USD 1,0774 %0,02
        BRENT 82,26 %-0,72
        ÇEYREK ALTIN 3.253,65 %0,51
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? EYT'lilere Kurban ve Ramazan Bayramında bayram ikramiyesi verilecek mi? - Merak Edilenler Haberleri

        EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?

        Ramazan Bayramı yaklaşırken, her sene emeklilere verilen bayram ikramiyesi gündeme geldi. EYT düzenlemesinden faydalanan vatandaşlar, diğer emekliler gibi bayram ikramiyesi alıp alamayacağını merak ediyor. An itibarıyla emekli olan tüm vatandaşlar ikramiye alacak ancak emekli olmaya hazırlananlar içinse durum biraz farklı. İşte, EYT bayram ikramiyesine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 14:44 Güncelleme: 16.02.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?" araştırması Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla hız kazandı. EYT'lilerin bayram ikramiyesi alması için emeklilik dilekçelerini belli bir tarihe kadar vermeleri gerekiyor. İşte, emekli bayram ikramiyesine dair tüm detaylar...

        • 2

          EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

          Ramazan Bayramı yaklaşırken, EYT'lilerin de bayram ikramiyesi alıp almayacağı konusu gündeme geldi. Geçtiğimiz sene EYT'den veya sigortadan emekli olmuş vatandaşlar hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda ikramiye alacak.

        • 3

          Diğer bir soru işareti ise bu sene emekli olacak vatandaşların durumuyla ilgili. Emeklilik dilekçesini 31 Mart 2024 tarihine kadar veren EYT'liler veya diğer sigortalılar Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi alabilecek.

        • 4

          BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİLMELİ

          Burada önemli olan nokta; dilekçenin belirtilen tarihe kadar verilmesi. Emeklilik resmi olarak onaylanmasa bile dilekçe veren vatandaşlar, bayram ikramiyesi alabiliyor.

        • 5

          Öte yandan; emeklilik dilekçelerini 1 Nisan ile 31 Mayıs 2024 tarihi arasında verenler, tarih itibarıyla Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayacak ancak Kurban Bayramı'nda ikramiye alabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kendilerine hayırları yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kendilerine hayırları yok
        İki gence kancayı taktılar!
        İki gence kancayı taktılar!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında flaş tespitler!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında flaş tespitler!
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Bakan Şimşek: Sıra dışı bir şey yapmayacağız
        Bakan Şimşek: Sıra dışı bir şey yapmayacağız
        Çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        Çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu!
        Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu!
        Airbnb'de 'kötü yorum' tartışması mahkemeye taşındı
        Airbnb'de 'kötü yorum' tartışması mahkemeye taşındı
        Rekor uyuşturucuya rekor ceza!
        Rekor uyuşturucuya rekor ceza!
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Amerikalıların neredeyse beşte biri bu komploya inanıyor
        Amerikalıların neredeyse beşte biri bu komploya inanıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper'in rönesansı!
        Barış Alper'in rönesansı!
        Habertürk Anasayfa