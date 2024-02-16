Diğer bir soru işareti ise bu sene emekli olacak vatandaşların durumuyla ilgili. Emeklilik dilekçesini 31 Mart 2024 tarihine kadar veren EYT'liler veya diğer sigortalılar Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi alabilecek.