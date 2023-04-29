SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.
BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.
Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü.
Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.
Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan ancak yukarıdaki koşulları henüz tamamlamamış olanlar ise koşulları yerine getirdikleri tarihten itibaren emekli olmaya hak kazanacaklar.