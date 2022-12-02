Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sosyal Güvenlik EYT için kredi çalışmalarına başlandı

EYT için kredi paketi çalışmalarına başlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT konusunda işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda çalışmalara başladıklarını açıkladı

Giriş: 02.12.2022 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
EYT için kredi çalışmalarına başlandı
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT ile ilgili çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu?
Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu?
Her gün limonlu su içerseniz vücudunuzda neler olur?
Her gün limonlu su içerseniz vücudunuzda neler olur?
Dünyanın en ünlü 12 çölü
Dünyanın en ünlü 12 çölü
Kleopatra’nın güzellik iksiri: Sığla yağı
Kleopatra’nın güzellik iksiri: Sığla yağı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.