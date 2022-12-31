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EYT için gece kuyruğa girdiler! Çay demleyip sabahladılar!

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak, prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek, hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar İstanbul'da geceden sosyal güvenlik merkezleri önünde sıraya girdi

Giriş: 31.12.2022 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: EYT için gece kuyruğa girdiler, çay demleyip sabahladılar! - Güncel haberler
EYT için gece kuyruğa girdiler! Çay demleyip sabahladılar!
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AA

İstanbul'da, EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini bir an önce yaptırabilmek için, sabaha doğru Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi önünde toplanmaya başladı.

KENDİ ARALARINDA SIRA LİSTESİ YAPTILAR

AA'da yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yoğunluk göz önünde bulundurularak cumartesi günü de açık olacağı açıklanan merkez önünde sıra için bekleyen vatandaşların, kendi aralarında liste oluşturarak sıra için isim yazdıkları görüldü.

ARACIN İÇİNDE UYUDULAR

Bazı vatandaşların sırada beklediği görülürken, bazıları ise aracının içinde uyudu.

"ASKERLİK BORÇLANMASI İÇİN SIRAYA GİRDİM"

Sıra bekleyenlerden Mehmet Akar, sıranın çok olması yüzünden erken saatte gelmeyi tercih ettiğini, askerlik borçlanması yapmak için sıraya girdiğini söyledi.

"SIRAYA GİRMEK İÇİN GECE 03.00'TE GELDİM"

Kemal Çınar da sıraya girmek için saat 03.00'te geldiğini, aracında dinlendikten sonra sıraya girdiğini belirterek, "Askerlik borçlanması yapacağım, 11 ay, 7 bin iş gününü tamamlayacağım. Sıra beklerken, arabamın içinde bekledim" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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