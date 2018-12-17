EYT yani emeklilikte yaşa takılanların gözü Ankara'da binlerce vatandaşın erken emeklilik bekleyişi devam ediyor. Peki, EYT tekrar gündeme gelecek mi? İşte EYT'de son yaşanan gelişmeler!

EYT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER!

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilikte yaşa takılma"nın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu dile getiren Selçuk, "Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut." dedi.

EYT'DE DAHA ÖNCE NELER YAŞANDI!

İYİ Parti’nin, TBMM Genel Kurulu’nda “emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)” ile ilgili, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınması önergesi AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin kabul oyu verdiği önergenin sahibi İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün konuşmasında, “Siyasi rekabeti bir kenara bırakalım ve bu meseleye siyaset ve partilerüstü bir mesele olarak yaklaşalım. Bu hak gasbının ve mücadelesinin sağcısı, solcusu, şu partilisi, bu partilisi yoktur” demişti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da “MHP’nin kanun teklifi daha farklı. Gündeme geldiğinde de hep birlikte Meclis’te uzlaşma hâlinde çıkaracağız”diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.