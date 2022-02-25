EYT son dakika gelişmeleri sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Prim gün sayısını doldurmuş fakat emeklilik için yaşı bekleyen vatandaşlar, EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? sorusuna cevap arıyor. Çalışmalarda erkelerin 55, kadınların ise 50 yaşında emekli olması öngörülüyor. İşte EYT son dakika haberleri 2022

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?

EYT çalışmasının gündeme alınması milyonları heyecanlandırdı. Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi için şimdi de yıpranma hakkı tartışılıyor.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, EYT'nin maliyetini hesaplamaya başlamıştı. Show Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre; EYT'de yeni geliştirilen formül maaş kesintili erken emeklilik... Ancak masaya yeni bir seçenek daha eklendi: Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması seçeneklerinin yanında bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de var masada.