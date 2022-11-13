Buna göre SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lu EYT'lilerin düzenlemeden yararlabilemleri için gerekli pirm gün sayısı ve sigortalılık yılı netleşmiş oldu.

SSK'DA

Kadın SSK'lı çalışan prim gün saysı: 5 bin gün

Erkek SSK'lı çalışan prim gün saysı: 5 bin gün

Kadın SSK'lı çalışan sigortalılık yılı: 20

Erkek SSK'lı çalışan sigortalılık yılı: 25