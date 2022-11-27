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EYT'DE PİRİM MÜJDESİ: Yüzde 5 düşecek! EYT son dakika: Başvuru şartları netleşiyor! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?

EYT'de prim farkı müjdesi! Bakan Bilgin'den işvereni rahatlatacak açıklama

EYT düzenlemesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyon çalışanın emekli olması bekleniyor. Ancak emekli olduktan sonra işe devam etmek isteyenlerin önündeki en büyük engellerden biri olan ve işvereni zorlayan prim farkıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklama geldi. İşte EYT düzenlemesinde son durum...

Giriş: 27.11.2022 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT başvuru şartları netleşiyor. Son olarak EYT'den yararlanacak emekli çalışanların yüzünü güldürecek ve işverenin elini rahatlatacak prim farkı müjdesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT başvuru şartları neler? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Askerlik borçlanması EYT'de gerçeli olacak mı? İşte EYT'de son durum...

  • EYT'DE PİRİM FARKI MÜJDESİ!

    EYT düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde yaklaşık 1,5 milyon çlaışana erken emeklilik yolu açılmış olacak. Ancak işini devam etmek isteyen çalışanlar, işverenin üzerindeki prim baskısı nedeniyle kendilerinin işten çıakrılma olasılığıyla karşı karşıya. Öte yandan işverenler de prim yüklerinin artmasından şkayetçi.

  • Şöyle ki normal asgari ücretli bir çalışanın işverene sigorta pririm maaliyeti çalışanın bürüt maaşının yüzde 17,5'i kadar. Ancak emeklki çalıoşının maliyeti çalışanın bürüt maaşının yüzde  24,5'i... Bakan Bilgin yaptığı son açıklamayla bu farkın yüzde 5 oranında azalacağı müjdesini verdi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  • ASKERLİK PRİM BORÇLANMASI EYT'DE YER ALACAK MI?

    Askerlik prim borçlanmasının EYT'de yer alıp almayacağı net değil. Şimdilik SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için prim gün sayıları neteşti. Ancak askerlik borçlanmasının EYT'den önce yapılması ve EYT'de bu borçlanmanın yer almaması halinde SGK'dan ödenen borçlanmanın geri alınma hakkı var. Yani askerlik prim borçlanması EYT kapsamında yer almazsa düzenlemeden yararlanacak sigortalılar ödedikleri borçlanma tutarını geri tahakuk edebilecekler.

  • STAJ SİGORTASI EYT'DE BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

     

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    Yani staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak

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