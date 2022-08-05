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EYT'de öne çıkan 3 soru 5 senaryo! EYT ne zaman çıkacak, şartları ne olacak, kimleri kapsayacak?

EYT'de öne çıkan 3 soru 5 senaryo! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

EYT yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, konuya ilişkin aramalar hız kazandı. Bir milyonu aşkın kişiyi yakından ilgilendiren EYT yasasında gelinen son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç ise 3 soru 5 senaryo üzerinde durarak EYT düzenlemesinin detaylarını aktardı. İşte EYT' öne çıkan formüller ve yaşanan son durum gelişmeleri...

05.08.2022 - 20:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bir süredir gündemde yer alan ve birçok kişiyi yakından ilgilendiren EYT yasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)  8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı çalışmaya başlayan kişilerden oluşurken, sigorta ve prim ödemelerini tamamlayanlar yaş şartı nedeniyle EYT yasasını meclisten geçmesini bekliyor. Peki EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir? İşte EYT'de öne çıkan 3 soru 5 senaryo! 

  • BAKAN BİLGİN' DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI "ÇÖZÜM YOLLARI ÜRETİYORUZ"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili öenmli açıklamalarda bulundu. EYT düzenlemesinin gündemlerinde olduğunu ve önümüzdeki günlerde tamamlanacağını dile getiren Bakan Bilgin, "Türkiye`nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz, en uygununu tamamladığımız gün açıklayacağım." dedi.

  • EYT NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

    8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan çalışanlar EYT'li olarak kabul ediliyor. 4447 sayılı kanun emeklilik yaşını kademeli olarak artıran kanun 8 Eylül 1999'da yürürlüğe girdiği için bu tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar EYT'li olarak adlandırılıyor. Düzenleme bir aksaklık olmazsa Aralık veya Ocak ayında TBMM'ye gelecek.

  • EYT DÜZENLEMESİNE KAÇ AYDA BAŞVURULACAK?

    Yasa çıktığında 3 - 5 aydan az bir süre konulmaz. Meclis'te muhalefet partilerinin vermiş olduğu öneriler var. Buralardaki tekliflerde genel olarak 3 aylık başvuru süresi verilmesi şeklinde...

    1999 öncesideki yaş dışında kalan emeklilik koşullarını yerine getirenlerin tarihten itibaren emekli edilmesi. Ne zaman? EYT yasası çıktığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde  emeklilik başvurusunda bulunan çalışanlar düzenlemeden yararlanabilecek. Bu koşulu yerine getiremeyenler bu düzenlemeden yararlanamayacaklar.

  • EYT DÜZENLEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

    Birinci seçenek:

    1999 yılındaki koşulları yerine getiren EYT'li SSK'lıların emekli edilmesi... 1999 öncesindeki SSK emekli olma koşullar ne diye bakıyoruz; 3 ayrı seçenek vardı.
    Kadın, 20 yıllık, erkek 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve 5 bin prim gününü tamamlamışsa emekli olabiliyordu.

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