- Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.
- Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.
- SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek.
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- Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.
- TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.
- Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.
- Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.
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- "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.
- Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.
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