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EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak? Bakan'dan açıklama geldi! EYT düzenlemesinde takvim netleşti!

EYT'de ilk maaşın ödeneceği tarih belli oldu! Bakan'dan açıklama geldi

EYT düzenlemesinin yasalaşma sürecinde üçüncü aşamaya geçildi. Düzenleme bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Düzenlemenin Şubat ayı ortasında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den merak edilen soruyla ilgili cevap geldi. İşte EYT'de ilk maaşın ödeneceği tarih...

Giriş: 02.02.2023 - 09:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak? EYT düzenlemesi bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlayacak. Hatırlanacağı gibi hafta başında taslak, milletvekillerinin imzasına açılmış ardından da yasa teklifi olarak TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Peki, EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merak edilen soruyla ilgili detaylı yanıt geldi. İşte merak edilen sorunun cevabı...

     

  • EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT düzenlemesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesi durumunda haftaya TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Planlanan takvimde bir aksaklık olmaması halinde görüşmelere 7 Şubat Salı günü geçilmesi ve en kısa süre içerisinde onaylanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Meclis Genel Kurulu'ndan geçen teklifi imzalaması ve Resmi Gazete'de yasal değişikliğin yayınlanmasının ardından EYT resmen yürürlüğe girmiş olacak.

    EYT taslağının TBMM Başkanlığı'na sunulması sırasında konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu düzenlemenin en geç 8 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

     

     

  • EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

    EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT ilk maaş tarihi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

    "EYT'lilerin mart ayının 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum."

     

  • EYT'LİLERİN MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

    8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi. 

     

     

  • Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.

  • EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

  • - Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

    - Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

    - SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek. 

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

    - Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.

    - TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. 

    - Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. 

    - Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

    - "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    - Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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