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EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Heyecanlandıran iddia: Başlangıç tarihi ile EYT kapsamı değişebilir! 2022 EYT şartları ve formülleri neler, kimleri kapsayacak, son durum ne?

EYT'de heyecanlandıran iddia! Başlangıç tarihi ile EYT kapsamı değişebilir!

Emeklilkte Yaşa Takılanlar için EYT çalışmaları devam ederken, emekli olma hayali kuran vatandaşların gündeminde masadaki formüller yer alıyor. Düzenlemeye ilişkin 3 formül üzerinde durulurken deprem ayrıntısının başlangıç tarihini değiştirebileceği iddia edildi. İşte, EYT kapsamı hakkında öne çıkan formüller...

Giriş: 01.11.2022 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT son dakika gelişmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanların gündeminde yer alıyor. 2022 yılının son 2 ayında sözleşmeliye kadro, EYT ve asgari ücret konuları ele alınacak. Düzenleme ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaşı sevindirecek bir iddia ortaya atıldı. 17 Ağustos deprem gününden 21 gün sonrasına denk gelen 8 Eylül tarihi, 31 Aralık 1999’a çekilirse EYT'nin kapsamı değişecek. İşte, 2022 EYT son durum ve öen çıkan 3 formül...

  • DEPREM AYRINTISI İLE KAPSAM DEĞİŞEBİLİR

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

    8 Eylül 1999 tarihinde resmi gazetede yayımlanan kanun ile kadınların 58, erkeklerin yaş şartı ise 60'a uzatıldı. 17 Ağustos 1999 depreminin yaşandığı günden 21 gün sonrasına denk gelen bu tarihin, 31 Aralık 1999 tarihine çekilebileceği ve kapsamın değişeceği iddia edildi. 

  • EYT'DE SGK DETAYI

    Anayasa Mahkemesi tarafından geçtiğimiz yıl Resmi Gazete’de yayımladığı karar, çalışanın işten ayrılmadan emekli maaşını bağlatabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu, AYM’nin kararı üzerine iki sayfalık genelge yayımlamıştı. Genelgede ‘yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır’ hükmünün yer aldığı dikkat çekti. EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik hakkı elde edenlerin işten ayrılmaları gerekecek.

  • "KESİNLİK İÇİN TBMM'YE SUNULMASI GEREKİYOR!"

    EYT düzenlemesiyle ilgili detayların henüz kesinleşmediğini söyleyen Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, düzenlemenin ancak TBMM'ye sunulduğunda kesinleşeceğini söyledi.

  • Duman, "48 - 50 ile başlayı 52 - 54 diye giden farklı yaşlar konuşuluyor. Şuan itibairyle konuşulan tamamen bilgi kirliliği. Neden çünkü sayın Bakan ya da Sayın Cumhurbaşkanı ya da iktidar partisinin vereceği yasa etklifini görmeden her şey askıda. Söylenilen şeyler, düşünülünler olabilir ama gerçek değil. Yasaya ve EYT'liye karşı kesin değil. Bizim bu kesinliği elde etmemiz için yasa teklifinin TBMM'ye sunulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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