Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş, bir an önce emekli olabilmek için taleplerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Emeklilik için prim süresi dolmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca insan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek olan açıklamayı bekliyordu.

EYT'lileri bu konuda uzun bir aradan sonra heyecanlandıran gelişme dün yaşandı. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda yeni bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. EYT'de Finlandiya Modeli ise gündem konusu oldu. Peki Emeklilikte Finlandiya Modeli nedir? İşte haberin detayları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'EYT'LİLER İÇİN TALİMAT'

NTV'nin haberine göre Prof. Dr. Cem Kılıç, "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emekli olabilmeleri adına gündeme gelen bu modeli ile her eksik yıl için bellli oranda düşük maaş ödemesi şeklinde işliyor. Yani bu mdel ile emeklilik için gerekli işlemleri tamamlamış ancak yaş dolayısıyla emekli olamayan vatandaşlar, her eksik yıl için daha düşük bir ücretle emekli olabiliyorlar. Bu modelde ayrıca daha sonra prim ödeyerek maaşını yükseltebiliyor. Finlandiya'da uygulanan sisteme göre; Bu sisteme esasına göre emekli olmak için gerekli her eksik yıl için yüzde 2 eksik maaş ödeniyor. Emekli olmak için yaş şartını tamamlamaya 4 yıl eksiği bulunan bir vatandaş Finlandiya modeli ile yüzde 8 daha az bir maaş alarak emekli olma hakkı kazanıyor.