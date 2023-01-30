EYT'LİLER İLK EMEKLİ MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de ilk maaşın alınacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" dedi.
İLK MAAŞ ŞUBAT VE MART AYLARINDA!
"Milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir, ayın sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar şubat ya da martta bağlanabilir"