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EYT ÇALIŞMASI TAMAM! Bakan Bilgin ve AK Parti'den son dakika EYT açıklaması | Prim borcundan staj sigortasına tüm detaylar netleşti - 17 Ekim

EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı! İşte çalışmalarda gelinen son durum

EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Yüz binlerce EYT'li heyecan içerisinde düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğini merak ederken düzenlemeyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. İşte EYT düzenlemesinde son durum...

17.10.2022 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenlemeyle iligili çalışmalar sona erdi. Düzenleme tasarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından TBMM'ye gelecek. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Prim borcu olanlar EYT'den yararlanacak mı, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Merak edilen sorular, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'ndan gelen açıklamalar sonrası netlik kazandı. İşte 7 soruda EYT'de merak edilenler...

  • EYT NEDİR?

    8 Eylül 1999'da çıkan yasa ile emeklilik şartı içi geçerli olan prim gün sayısına yaş şartı da eklendi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlar dolayısıyla prim günleri dolsa da emekli olabilmek için yaş şartına takıldılar. Bu nedenle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilikte yaşa takılanlar kısaltması olan EYT kısaltması kullanılmaya başlandı. Yani EYT, 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı bulunup prim gün sayısını tamamlamasına rağmen yaş şartına takıldığı için emekli olamayan çalışanları ifade eden kısaltmadır.

    EYT NEDİR? DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

  • EYT DÜZENLEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

    8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduran çalışanlar EYT düzenlemesi kapsamında değerlendirilecek ve bu kapsamda EYT düzenlemesinden yararlanacak.

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  • EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Bakan Bilgin'in açıklamalarına bakıldığında EYT ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra TBMM'ye gelecek. Düzenleme Meclis'e geldiğinde ise AK Parti ve MHP milletvekili sayısının yasa onay sayısı olan 300'ün üzerinde olması gözönünde bulundurulduğunda görüşmelerin ardından ay sonuna kadar düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    EYT'YLE İLGİLİ BAKAN BİLGİN'İN TAM AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN

     

  • STAJ SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    STAJ EYT'DE BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI? DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

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