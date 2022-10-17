PRİM EKSİĞİ OLANLAR EYT'DEN YARALNABİLECEK Mİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun yaptığı açıklama bu soruya cevap olarak değerlendirildi.

Jülide Sarıeroğlu EYT ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak.

Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.

Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak.

Eroğlu'nun açıklamasına göre 8 Ekim 1999 öncesinde sigorta kaydı olan ancak prim gün sayısını tamamlayamayanlar günlerini tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler.