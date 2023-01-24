EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.
SSK için şartlar şu şekilde;
5.000 gün primi tamamlamak,
Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak
Bağ-Kur için şartlar şu şekilde;
Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi
Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.
Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.