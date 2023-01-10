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EYT başvurularının nasıl yapılacağı belli oldu! SGK’ya gitmenize gerek yok!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yeni düzenleme ile birlikte 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilikten faydalanabilir oldu. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan EYT hakkında başvuru süreçleri araştırma konusu haline geldi. İşte detaylar…

Giriş: 10.01.2023 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Bir süredir beklenen EYT düzenlemesi geçtiğimiz hafta netlik kazandı. Yaş şartının olmadığı EYT’den 2 milyon 250 bin vatandaş yararlandı. Bu kapsamda EYT başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. SGK’ya gitmenize gerek yok! İşte detaylar…

  • EYT başvuruları için SGK kapılarında beklemenize gerek yok. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapılan vatandaşlar, EYT başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. 

  • EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "aylık", "emekli", "gelir" kelimelerinden herhangi birinin yazılmasından sonra çıkan sonuçlardan "gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi"ne tıklayınız.

    Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklayın.

    Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ sekmesine tıklayın.

    SSK kapsamında aylık talep edecekler ‘4A SSK’ sekmesine, Bağkur kapsamında olan vatandaşlar ise ‘4B Bağkur’ sekmesine tıklamalıdır.

  • Altta yer alan "Başvur" butonuna tıklayın. Bu süreçten sonra ekranınıza otomatik olarak bilgileriniz düşecektir.

    Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçin ve açıklama kısmına bankanın talep ettiğiniz şubesini belirtin.

    Geriye kalan iletişim bilgilerinizi doldurun.

    "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabını eklemeyi unutmayın.

    Son olarak "İleri" ve "Başvur" butonlarına basın. Başvurunuz SGK'ya iletilmiş olacak.

  • e-DEVLET'E NASIL GİRİŞ YAPILIR?

    e-Devlet sistemine giriş yapmak için ilk olarak e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. e-Devlet şifreniz olmadığı takdirde sisteme giriş yapamazsınız. e-Devlet şifresini PTT şubelerinden alabilirsiniz.

    e-Devlet şifresi edindikten sonra sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifreniz ile birlikte giriş yapabilirsiniz ve menüde yer alan tüm kamu hizmetlerini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

    E-DEVLET GİRİŞ EKRANI

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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