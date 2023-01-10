EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "aylık", "emekli", "gelir" kelimelerinden herhangi birinin yazılmasından sonra çıkan sonuçlardan "gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi"ne tıklayınız.
Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklayın.
Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ sekmesine tıklayın.
SSK kapsamında aylık talep edecekler ‘4A SSK’ sekmesine, Bağkur kapsamında olan vatandaşlar ise ‘4B Bağkur’ sekmesine tıklamalıdır.