e-DEVLET'E NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Devlet sistemine giriş yapmak için ilk olarak e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. e-Devlet şifreniz olmadığı takdirde sisteme giriş yapamazsınız. e-Devlet şifresini PTT şubelerinden alabilirsiniz.

e-Devlet şifresi edindikten sonra sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifreniz ile birlikte giriş yapabilirsiniz ve menüde yer alan tüm kamu hizmetlerini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI