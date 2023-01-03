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EYT başvuru tarihleri 2023: EYT emeklilik başvuruları başladı mı? EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

EYT başvuru tarihleri 2023: EYT emeklilik başvuruları başladı mı?

Milyonlarca emekli tarafından merakla beklenen EYT düzenlemesinin detayları geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşı kapsayan EYT düzenlemesine başvuru yapmak isteyenler, EYT emeklilik başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. İşte 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) emeklilik başvuru tarihleri...

Giriş: 03.01.2023 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • EYT düzenlemesine ilişkin detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de yapılan toplantı sonrasında netlik kazandı. Yaşanan gelişmelerin ardından, EYT emeklilik başvuru tarihleri SSK, Bağ-Kur'lular tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 EYT emeklilik başvurusu nereden yapılır?"  İşte e- Devlet ile EYT emeklilik başvuru ekranı...

  • E-DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    -Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

    -Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.

    -Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

    -SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.

    -Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

    -Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    -‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    -Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

  • EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin yakında Meclis'e sunulması bekleniyor. Yasanın Meclis'ten geçmesi ve yürürlüğe girmesinin Ocak ayı ortasını bulması öngörülüyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ise EYT kapsamında emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak.

  • NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM - PRİM GÜN SAYISI HESAP

    4A, 4B ya da 4C sigorta koluna bağlı olarak çalışanların emeklilik hesaplamaları da farklılık gösterir. Yani SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı değildir. Yaş ve prim sayısı emeklilikteki 2 önemli etkendir. Ayrıca kadın ve erkeklerin emeklilik hesaplaması da farklılık gösterir. Erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum için 2 yıl prim olarak ödenebilir. Emekliğe etki eden bu kadar yok faktör varken emeklilik hesaplamasını doğru yapabilmenin ilk yolu SGK'nın internet ortamında verdiği hizmetten faydalanmaktır.

    Ne zaman emekli olurum sorgulaması yapmadan önce hizmet dökümünüzü görüntülemeniz size yardımcı olacaktır. Çünkü hizmet dökümünüzü görüntüleyerek kaç yıl prim ödediğinizi görüntüleyebilirsiniz. E Devletten hizmet dökümü sorgulamak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz...

    4A HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

    4B HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

     

  • NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

    SGK'nın resmi internet sayfasından "Ne zaman emekli olurum?" sorgulaması yapılabiliyor. Ancak bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre sorgulama yapmalısınız.

    EMEKLİLİK SORGULAMA EKRANI

  • 4A eski adı ile SSK'lı ne zaman emekli olur?

    https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ linkine adres çubuğunuza kopyaladıktan sonra sorgulama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada cinsiyet, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerinizde hizmete başlama tarihiniz, askerlik gün sayınız gibi sigortalılık bilgilerinizi de doldurmalısınız.

    Boşlukları doldurduktan sonra "gönder" butonuna tıklayın. Açılan sayfada emekliliğiniz hangi yılda gerçekleşeceğini görebilirsiniz. Unutmayın bu tip online ortamda yapılan sorgulamalar sadece fikir vermek içindir. Emeklilik hesaplamanızı kesin olarak görmek için SGK'nın bağlı olduğunuz şubesine başvurmalısınız.

     

  • 4B eski adı ile Bağkurlu ne zaman emekli olur?

    https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do linkini adres çubuğunuza yerleştirin ve 'enter'a basın. Açılan sayfada emeklilik türü, cinsiyetinizi, doğum tarihinizi, varsa maluliyetinizi, maluliyet derecesiniz ve yine varsa yurt dışı borçlanma durumunuzu belirtmelisiniz. Tüm boşlukları doldurduktan sonra "tamam" butonuna basarak 4B'den ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

  • 4C yani eski adı ile Emekli Sandığı'ndan ne zaman emekli olunur?

    https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ linkini adres çubuğunuza yerleştirin ve 'enter'a basın.  Açılan sayfada doğum tarihi, 4A bilgisi, başlangıç ve bitiş tarihi, hizmet türü sorulur. Boşlukları doldurduktan sonra en altta "hesapla" butonuna tıklayın. Açılan sayfada yaş ve emeklilik sürenizi görebilirsiniz.

    4C emeklilik hizmet ve yaş hesabını yapacağınız bu sorgulama sayfasında size yaş hesabında dikkat edilecek hususlardan da söz edilir. Bu hususlar;

    - Doğum tarihinizi yazıp, cinsiyetinizi seçiniz.
    4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi, başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak belirtiniz.
    Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini "Ekle" butonunu kullanarak belirtiniz.

    - 4/a (Devredilen SSK), 4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer (506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.

    - 4c'ye(Devredilen Emekli Sandığı) tabi emeklilik yaş hesabınız tamamen girdiğiniz bilgiler esas alınarak yapılmakta olup bilgilendirme amaçlıdır. Resmi bir işlemde kullanılamaz.

    - Hiçbir surette resmiyet arz etmemektedir.

    - Aynı tarihlere rastlayan hizmetleriniz varsa, çakışan sürelerden bir tanesi dikkate alınacaktır.

    - 18 Yaş altı hizmetleriniz, ancak Kaza-i Rüşt kararı ve/veya 18 yaş öncesi yaş tashihi geçerliliği durumunda dikkate alınacaktır.

    - Fiili hizmet zammı süresinden yararlanan kişilerde bu tablo uygulanmamaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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