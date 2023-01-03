4C yani eski adı ile Emekli Sandığı'ndan ne zaman emekli olunur?
https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ linkini adres çubuğunuza yerleştirin ve 'enter'a basın. Açılan sayfada doğum tarihi, 4A bilgisi, başlangıç ve bitiş tarihi, hizmet türü sorulur. Boşlukları doldurduktan sonra en altta "hesapla" butonuna tıklayın. Açılan sayfada yaş ve emeklilik sürenizi görebilirsiniz.
4C emeklilik hizmet ve yaş hesabını yapacağınız bu sorgulama sayfasında size yaş hesabında dikkat edilecek hususlardan da söz edilir. Bu hususlar;
- Doğum tarihinizi yazıp, cinsiyetinizi seçiniz.
4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi, başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak belirtiniz.
Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini "Ekle" butonunu kullanarak belirtiniz.
- 4/a (Devredilen SSK), 4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer (506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.
- 4c'ye(Devredilen Emekli Sandığı) tabi emeklilik yaş hesabınız tamamen girdiğiniz bilgiler esas alınarak yapılmakta olup bilgilendirme amaçlıdır. Resmi bir işlemde kullanılamaz.
- Hiçbir surette resmiyet arz etmemektedir.
- Aynı tarihlere rastlayan hizmetleriniz varsa, çakışan sürelerden bir tanesi dikkate alınacaktır.
- 18 Yaş altı hizmetleriniz, ancak Kaza-i Rüşt kararı ve/veya 18 yaş öncesi yaş tashihi geçerliliği durumunda dikkate alınacaktır.
- Fiili hizmet zammı süresinden yararlanan kişilerde bu tablo uygulanmamaktadır.