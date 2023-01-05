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EYT başvuru şartları ve ekranı 2023: EYT başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları neler?

EYT şartları neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlar başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili detaylar netlik kazanırken başvuru ekranı ve şartlarına ilişkin araştırmalar arttı. Yaklaşık 2 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenleme ie ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 05.01.2023 - 10:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT başvuru şartları ve başvuru ekranına ilişkin araştırmalar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından herhangi bir yaş sınırı olmayacağının ve düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olma hakkı kazanacağının açıklanmasıyla hız kazandı. Peki, EYT'de başvuru şartları neler ve EYT başvurusu ne zaman yapılacak? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları..

  • YAŞ ŞARTI OLMAYACAK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin detaylarını Beştepe'de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  yaş sınırı olmayacağını, düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olma hakkı kazanacağını belirtti.

  • EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    EYT'den yararlabilmek için;

    1: 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

    2: 5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

    3: Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

  • Örneğin düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdiğinde 5 bin prim gün sayısını tamamalmış ve 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydı olan bir erkek çalışan prim gün sayısı dolmasına rağmen 25 yıl sigortalılık süresi 1 Eylül 2024'te dolacağı için düzenlemeye ancak 1 Eylül 2024'te başvurabilecek.

  • Yine aynı tarihte yani 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydolmuş kadın çalışan düzenleme 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girerse düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak bu çalışanın prim gün sayısı 5 bin günden az ise bu çalışan sigortalılık süresini tamnalamasına karşın prim gün sayısını tamaladığında ancak EYT düzenlemesine başvurabilecek.

  • E-DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    - Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

  • - Sonra gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.

    - Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

    - SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.

    - Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

    - Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    - Aylık alıyor mu? sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    - Sonraki ileri butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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