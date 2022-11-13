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EYT BAŞVURU ŞARTLARI | Son dakika: Bakan Bilgin net çizgi çekti! EYT'den kimler yararlanabilecek? 5 bin gün ve 20 - 25 yıl detayına dikkat

EYT başvuru şartlarıyla ilgili Bakan Bilgin net sınırı çizdi!

EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamayla EYT'de başvuru şartlarını kamuoyuyla paylaştı. İşte EYT'den yararlanmak için gerekli olan şartlar...

Giriş: 13.11.2022 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT düzenlemesinden kimler yararlanbilecek? EYT'ye kimler başvurabilecek? Son günlerde merak edilen özellikle de emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT'lilerin cevabını araştırdığı sorular nihayet cevabını buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili yaptığı açıklamayla merak edilen sorulara son noktayı koydu. İşte EYT'de başvuru şartları...

  • EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    EYT'den yararlabilmek için;

    1: 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

    2: 5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

    3: Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

  • Örneğin düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdiğinde 5 bin prim gün sayısını tamamalmış ve 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydı olan bir erkek çalışan prim gün sayısı dolmasına rağmen 25 yıl sigortalılık süresi 1 Eylül 2024'te dolacağı için düzenlemeye ancak 1 Eylül 2024'te başvurabilecek.

  • Yine aynı tarihte yani 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydolmuş kadın çalışan düzenleme 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girerse düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak bu çalışanın prim gün sayısı 5 bin günden az ise bu çalışan sigortalılık süresini tamnalamasına karşın prim gün sayısını tamaladığında ancak EYT düzenlemesine başvurabilecek.

  • PRİM GÜN SAYSI VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAMAYANLAR 

    EYT düzenlemesine başvuru için bir süre kısıtlaması bulunmuyor. Dolayısıyla prim gün sayısı ve sigortalılık yılı tamamlanan ve 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı bulunan çalışanlar şartları yerine getirdiklerinde düzenlemeden yararlanmak ve emekli olmak içijn başvuru yapabilecekler.

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