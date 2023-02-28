GÖZLER EYT DÜZENLEMESİNDE!
AK Parti Meclis grubundan yapılan açıklamalarda, EYT düzenlemesinin Meclis açılır açılmaz görüşülerek yasalaşacağı vurgulandı. EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00'te açılacak Genel Kurul'un "ilk gündem maddelerinden biri" olması bekleniyor.
Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.