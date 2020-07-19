Eypio'dan 'Çek Çek'

Eypio, Ağustos ayında çıkacak olan albümün ilk parçası 'Çek Çek'i dinleyicinin beğenisine sundu.

İki aylık pandemi döneminde evden neredeyse hiç çıkmadığını söyleyen rapçi, " İki ay evden hiç çıkmadım. Eşim ve çocuklarımla enerji depoladım. Aile üyeleri evde ekmek yaparken ben şarkı besteleyip, üretim yaptım" dedi.