Bakü’de düzenlenen EYOF 2019’un 3. gününde erkekler arasında serbest ve grekoromen stilde 51, 65 kilo, kadınlarda 53, 57 ve 65 kiloda güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Kadınlar 65 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, İngiliz ve Azerbaycanlı rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Polonyalı Zofia Polowczyk’nı da deviren Baş, altın madalya için Belaruslu Yana Tretsiak ile karşılaştı. Tretsiak'a yenilen Nesrin Baş, gümüş madalya aldı.

Erkekler grekoromen stilde 51 kiloda mücadele eden İlhan Aldı ise Avusturyalı ve Rus rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı Sanya Yakovlev’e mağlup olan Aldı, bronz madalya için Polonyalı Piotr Stolarczyk ile karşılaştı. Bu müsabakayı da kaybeden İlhan Aldı, bronz madalya alma şansını kaybetti.

Ebru Dağbaşı, 57 kilo kadınlarda Roman rakibini yense de, Bulgar Krystsina Zdunkevich’e yenildi. Bronz madalya için Rus Daria Manuil ile karşılaşan Dağbaşı, söz konusu maçtan da mağlup ayrılarak bronz madalya alma şansını kaybetti.

Grekoromen 65 kiloda mücadele eden Galip Top, çeyrek finalde Rus Abdul-Valid Iakhiev’a yenilerek turnuvadan elendi.

Erkekler serbest stilde 65 kiloda mücadele eden milli güreşçi Duhan Hamza Duman, Alman Alan Golmohammadi’ni yenerek üst tura çıksa da Azerbaycanlı Dzhabrail Gadzhiev’e kaybederek turnuvaya veda etti.

Milli güreşçiler, 3 günlük müsabakaları 1’i altın, 2’si gümüş olmak üzere toplam 3 madalyayla tamamladı.