DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, Eymen Sadık Durak'ın (5) tandırda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak (27) ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin'in (38) yargılandığı davada; mağdur tarafın avukatları Jandarma, Kriminal Daire Başkanlığı'ndan gelen rapora göre Eymen'in istismara uğradığının netleştiğini söyledi.

Mahkeme, Eymen'in annesi Mine'nin akli dengesiyle ilgili Adli Tıp Raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ANNE DURAK ÇELİŞKİLİ İFADELER VERMİŞTİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi vefat eden Mine Durak'ın, oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019 yılının Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu. Küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü.

MİNİK EYMEN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTİNAF İLK KARARI BOZDU

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 9 Temmuz'da görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak'a 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi.

Sanık avukatları cezayı fazla, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. Dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1i'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi.

Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu. Bozma kararının ardından geçen 25 Mart'ta İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava tekrar görülmeye başlandı.

Mahkeme başkanı, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 02 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini söyledi.

Mahkeme başkanı, diğer sanık Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildiğini söyledi.

İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Mahkeme heyetinin Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporu tamamlandı ve dava dosyasına girdi. Raporda, Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücuduyla yüzünde darp izinin olduğu fotoğrafların bulunduğu belirtildi.

İncelemede, Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosu da bulundu. Söz konusu videoda Durak'ın, minik Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi. İncelemede, Durak'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi. Ayrıca telefonda, 'Güzelbahçe Deniz' ismiyle kayıtlı bir kişiyle mesajlaşmalar da yer aldı. Güzelbahçe Deniz isimli kişinin Elçetin'e, cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi.

MESAJLAR RAPORDA YER ALDI

Elçetin'in telefon kaydında, 'Aa Annem' olarak kayıtlı kişiden, 'Sen Mine'ye mesaj at. Oğlunun ifadesini alacakmış. Götürsün gitsin. Polis çok ciddi konuştu. Sakın yanlış bir şey söyleme oğlum' şeklinde mesajların olduğu da yine raporda yer aldı.

Elçetin'in telefon rehberinde 'Mineee' ismiyle kayıtlı numaraya cinsel içerikli mesajlar da attığı belirtildi. Öte yandan bilirkişi raporunun ardından mahkemenin, Elçetin'in telefonunda 'Güzelbahçe Deniz' olarak kayıtlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanması bugün devam edildi. Müşteki avukatları davaya katılırken, sanık avukatları ise mazeret dilekçesi sunup celsede yer almadı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığından beklenen raporu geldiği belirtildi.

"BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE MAKTULE YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR GERÇEKLEŞMİŞ"

Duruşmada konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili Avukat Merve Çimen, "Gelen bilirkişi raporunda maktule yönelik cinsel istismar eylemin gerçekleştiği netlik kazanmış olup, bir önceki mahkeme kararında beraat kararı verilen istismar konusundaki kesinleşme ilamının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

ANNE MİNE DURAK'IN AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞINA DAİR RAPOR BEKLİYOR

Bir diğer mağdur avukatı Saadet Öğretmen Çocuk İstismar Derneği vekili Avukat Yeşim Aydın Sağra da bilirkişi raporunda istismarın gerçekleştiğinin ortaya konulduğunu belirtti. Eymen"in sağlıklı ve eziyet gördüğü fotoğrafları mahkemeye gösteren avukat Sağra, "İki fotoğraf arasındaki büyük fark ortadadır. Bu nedenle sanık Serkan Elçetin'in savunmalarını kabul etmiyoruz" dedi.

Mahkeme başkanı anne Mine Durak'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik adli tıp raporunun beklenmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.