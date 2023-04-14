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Eymen'i öldüren düğün magandasının cezası belli oldu

İstanbul'da, düğün eğlencesi sırasında havaya rastgele ateş açarak pencereden düğünü seyreden 8 yaşındaki Eymen Ahmet Avcı'nın başından vurulup ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Hatip Turhan'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığa "olası kastla çocuk öldürme" suçundan hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız geçmişini ve pişmanlığını dile getirişini de dikkate alan heyet, cezada indirime gitti

Giriş: 14.04.2023 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
Eymen'i öldüren düğün magandasının cezası belli oldu
İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi 88. Sokak'ta 1 Ağustos 2021'de meydana gelen olayda, düğün eğlencesi yapıldığı sırada havaya rastgele silahla ateş edildi. Ateş sonucu aynı sokaktaki binanın çatı katında bulunan evin penceresinden düğünü seyreden 8 yaşındaki Eymen Ahmet Avcı başından vurularak hayatını kaybetti.

Silahı ateşleyerek Eymen'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla 2 ayrı suçtan müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık Hatip Turhan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen günlerde görülen duruşmada, tutuklu sanık Hatip Turhan ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki anne Sultan Bulak ile avukatı da katıldı.

"ANNESİNDEN BİNLERCE KEZ ÖZÜR DİLİYORUM"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Turhan, "Olay kazayla olmuştur, bir kastım bulunmamaktadır. Kaza ile olmuşsa da pişmanım. Maktulün annesinden binlerce kez özür diliyorum" dedi. Daha sonra son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu yineleyerek beraatını talep etti.

MAHKEME HEYETİNDEN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hatip Turhan'ı "olası kastla çocuk öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız geçmişini ve pişmanlığını dile getirişini de dikkate alan heyet, bu cezayı 25 yıl hapis cezasına çevirdi. Sanık Turhan'ı "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 6 bin 500 lira adli para cezasına çarptıran heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDE MÜEBBET İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul çocuk Eymen Ahmet Avcı'nın başından vurulduğu ve bu nedenle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, söz konusu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu ve çocuğun ölümünün beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Hatip Turhan'ın "olası kastla çocuk öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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