İHA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve sektör dinamiklerinin bir araya geldiği istişare toplantısında bitki zararlılarına karşı doğru zamanda kültürel, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin uygulanmasında elde edilen başarıların ihracat rakamlarına yansıdığını belirtti.

Türkiye’nin Ocak-Eylül dönemindeki yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 2 milyar doları aştığını vurgulayan Başkan Nejdat Sin, “Sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilmesi, sektörde farkındalık oluşturulması, pazarlama imkânlarının artırılması, ticaretin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir üretimin artırılması amacıyla hayata geçirilen mücadele eylem planlarının başarıya ulaşmasında verilen büyük destekten dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

"İSTİŞARE TOPLANTISINDA YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ"

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 37’sini gerçekleştiren AKİB’in Mersin’deki hizmet binasında Koordinatör Başkan Nejdat Sin’in ev sahipliğinde düzenlenen ‘Yaş Meyve Sebze İhracatçıları İstişare Toplantısı’na Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek, Olcay Kılavuz, Ali Cumhur Taşkın ile Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürleri tam kadro katıldı. Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların üst düzey yöneticileri ile ihracatçı firmaların temsilcilerinin de yer aldığı istişare toplantısında yaş meyve sebze sektörünün geleceğine dair çok yönlü değerlendirmeler yapıldı.

"BİTKİ ZARARLARINA KARŞI ORTAK AKILLA MÜCADELE EDİYORUZ"



Bitki zararlıları ve zirai ilaç kalıntısının yaş meyve ve sebze ihracatına yansımalarını dile getiren Başkan Nejdat Sin, İyi Tarım uygulamalarının yanında Global Gap gibi uluslararası alanda geçerliliği olan belgelerin de teşvik edilmesi ve analiz ücretlerinin düşürülmesi yönündeki sektör taleplerini gündeme getirdi.

Zararlılara karşı önleyici tedbirlerin zamanında alınması, biyoteknik ve kimyasal mücadelenin eş zamanlı ve toplu şekilde yapılmasının başarıyı artırmada büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Sin, “Zararlılara karşı bahçelerde, nakil araçlarında, işleme ve paketleme tesislerinde, satış noktalarında, çöp ve atık toplama alanlarında etkin mücadele yapılması gerekiyor. Bu kapsamda ihracatçı olarak bizler de paketleme ve işleme tesislerimizde bulaşık meyvenin ayıklanması, uygun koşullarda toplanması, toprağa gömülerek imha edilmesi konusunda gerekli tedbirleri uyguluyor, çalışanlarımıza eğitimler veriyoruz. Bu sorunun üstesinden gelmek için üreticilerimizle birlikte mücadeleye devam ediyoruz. Sektörü bir bütün olarak ele alıp zirai ilaç kullanımını büyük ölçüde azaltacak metotların, eylem planlarının ve bilinçlendirme faaliyetlerinin hayata geçirilmesinde seferber olan Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle hem üretimde hem de ihracatta çok daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Sin, maliyet artışlarına neden olan analiz sıklığı ve analiz ücretlerinin makul seviyelere indirilmesi yönündeki taleplerinin Bakan Pakdemirli tarafından değerlendirildiğini, gereken düzenlemelerin yapılması konusunda aynı toplantıda ilgili bürokratlara talimat vermesinden dolayı da büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. İhracatçı firmaların temsilcilerinin taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdiği toplantının sonunda Başkan Nejdat Sin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ziyaret anısına hediye takdim etti.

MOSKOVA DÜYA GIDA FUARI'NA TÜRKİYE MARKASI DAMGA VURDU

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak milli katılım organizasyonu gerçekleştirdikleri Moskova Dünya Gıda Fuarı’nı da (World Food Moscow-2021) değerlendiren Başkan Sin, sektörün en büyük ihraç pazarı olan Rusya’da ‘Türkiye Markası’ standıyla tanıtımlar yaptıklarını söyledi. 650’den fazla firmanın stant açtığı, 16 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Moskova Dünya Gıda Fuarı 2021’de Türkiye’yi 30 firma ile temsil ettiklerini belirten Başkan Nejdat Sin, şunları söyledi: “Dört gün süren fuarda açtığımız Türkiye Markası standında ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtırken ziyaretçilere taze sıkılmış portakal, elma suyu ve limonata ikram ettik. İncir, şeftali, armut ve nektarin tadım etkinlikleri düzenledik. Türkiye Tanıtım Grubu tarafından hazırlanan yaş meyve sebze videosu ve 9 farklı meyve sebze reklamı ile çizgi film gösterimi de fuar boyunca yapıldı. Ziyaretçi profili genel olarak meyve ve sebze üreticileri, ithalatçı ve ihracatçı firmaların temsilcileri ile süpermarket zincirlerinin yöneticilerinden oluşan bu önemli fuarda pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Fuarda bizleri ziyaret ederek yalnız bırakmayan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile Ticaret Müşaviri Alper Eriten’in’e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.”

"EYLÜLDE SEKTÖR İHRACATIMIZ YÜZDE 17 ARTIŞLA 230.5 MİLYON DOLAR"

Türkiye’nin eylül ayındaki yaş meyve sebze ihracatını ele alan Başkan Sin, sektörün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 230,5 milyon dolar dış satım değerine ulaştığını belirtti. Başkan Sin, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak aynı dönemde yüzde 6 artışla 79,1 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını ve sektör ihracatına yüzde 34 oranında destek verdiklerini dile getirdi.

Sektörün eylül ayında 377 bin 573 ton ürünü ihraç pazarlarında değerlendirdiğini ifade eden Başkan Sin, “Eylülde en çok ihraç ettiğimiz ürünler 52,6 milyon dolar değer ile üzüm, 41,7 milyon dolar değer ile incir ve 28,5 milyon dolar değer ile limon oldu. Söz konusu ayda ihracat hacminde en yüksek artışları portakal, karpuz ve patates ihracatında elde ettik.” şeklinde konuştu.

Türk yaş meyve sebze sektörünün eylül ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Sin, şöyle konuştu:

“Yüzde 45 artış ve 59,3 milyon dolar değer ile Rusya pazarı eylül ayında da zirvedeki yerini korudu. Bu ülkeyi yüzde 22 artış ve 31,4 milyon dolar değer ile Almanya takip etti. Eylül ayında ihracat hacminde en yüksek artışları yakaladığımız ülkeler Yunanistan, Beyaz Rusya, İsrail, Libya ve İsviçre oldu.”