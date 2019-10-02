"HİSLERİMİ ANLAYAN VAR MI?"

Eve geldiğinde bebeğinin uyumuş olması, bir günün daha böyle geçip gittiği hissiyatı... Çalışan anne olmak çok ama çok zor... Bir daha bu zamanlar geri gelmiyor ama arada kalıyorsun işte. Mecbur kalıyorsun... Onun için daha iyi bir gelecek mi yoksa onunla vakit geçirebilmek mi... Hayat ve yaşam şartları çok zor be! Hislerimi anlayan var mı?