'Eylül' KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda

Bahçe Tiyatrosu’nun sahnesi, 15 Eylül Perşembe akşamı saat 21.00'da ödüllü “Eylül” oyununu ağırlayacak. SFRPZTF ekibinin ilk prodüksiyonu olan “Eylül” trans bir kadının hikâyesini kurmacayla gerçeği harmanlayarak sahneye taşıyor.

SFRPZTF ekibinin ilk oyunu “Eylül”, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı, 24. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nde Üstün Akmen Genç Oyuncu, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri 2019’da Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu ve XIX. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Tek Kişilik Prodüksiyon ödüllerine layık görüldü.

Uğur Kanbay’ın yazdığı, yönettiği ve oynadığı tek kişilik ödüllü oyun, birçok trans bireyin başına gelen olayları anlatıyor. Eylül, 28 yaşında trans bir kadındır. Tek odalı evinde maniler söyleyerek başından geçenleri anlatmaya başlar. Nasıl seks işçisi olduğunu… Çarka çıktığı zamanları... Askerlik muayenesini... Âşık olduğu adamı… Ailesini... Arada bir sorar: Kaç olduk? Bunca şeyi kime anlatır, bilinmez. Başından geçen gullüm tadındaki olaylar bir sarmala dönüşür ve gerçekler ortaya çıkar.