Eylül kira artışında tavan geçerli olacak

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Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ağustos ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ağustos ayı için yüzde 54.69 oldu.

Ancak temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenecek sözleşmelerde üst sınır yüzde 25 olarak belirlendi. Dolayısıyla 12 aylık ortalama alınarak yapılan hesaplama değil yüzde 25'lik tavan uygulanacak.

TAVANI AŞAN SÖZLEŞMELER GEÇERSİZ

11 Haziran'da Borçlar Kanunu'na eklenen geçici kararda "Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir" ifadeleri yer aldı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'de 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1.46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47.85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80.21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54.69 artış gerçekleşti.