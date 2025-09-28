Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her ayın başında duyurduğu enflasyon verileri, Eylül ayı için de merakla bekleniyor. Açıklanacak oranlar, yalnızca ekonomik gündemi değil; memur, emekli ve kiracıların zam hesaplarını da belirleyecek. İşte 2025 Eylül ayı enflasyon açıklama tarihi ve beklenti oranlarına dair merak edilen bilgiler…