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        Haberler Gündem EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI 2023 | TEFE TÜFE ile TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

        Eylül ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te! Eylül ayı enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

        TEFE TÜFE ile Eylül ayı enflasyon rakamları, 3 Ekim Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanıyor. Memur ve emekli zammının yanı sıra kira artış oranında da belirleyici olan enflasyon rakamları heyecanla bekleniyor. Ağustos ayında yıllık yüzde 58,94 olan enflasyon, bir önceki yılın Ağustos ayına göre yüzde 58,94 olarak gerçekleşmişti. Eylül ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. İşte 2023 Eylül enflasyon oranlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:36
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        • 1

          Eylül ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2023 yılının 9. enflasyon oranını oluşturacak olan Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Salı günü açıklanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos'ta aylık yüzde 9,09 artış gösterirken yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 58,94 olarak yansımıştı. Gözler "Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 2023 TEFE TÜFE ile TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamları hakkında merak edilenler...

        • 2

          EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Salı günü saat 10:00'da açıklanacak.

        • 3

          ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

          Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

        • 4

          12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2023 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,44 olasılıkla yüzde 32,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,77 olasılıkla yüzde 40,00 – 47,99 aralığında, yüzde 26,19 olasılıkla ise yüzde 48,00 - 55,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 5

          AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamları ile yıllık enflasyon oranı yüzde 58,94 oldu.

        • 6

          TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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