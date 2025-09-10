2025 Eylül ayında yatırımcılar için temettü süreci kesinleşti. Bu ay içerisinde 16 şirket, elde ettikleri kârın bir bölümünü hissedarlarına temettü ödemesi olarak aktarmayı planlıyor. Ödenecek temettü miktarları ise şirketlerin kâr dağıtım politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterecek. İşte Eylül 2025’in temettü takvimi ve ayrıntıları…