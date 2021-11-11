Buna göre toplanan inek sütü miktarı, eylülde yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 785 bin 162 tona yükseldi. Toplanan inek sütü miktarı, ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 arttı.
Eylülde ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.
Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalarak 121 bin 220 ton olarak kayda geçti. Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 6,2 azalarak 1 milyon 126 bin 425 ton oldu.
Eylülde geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 9,1 azalarak 100 bin 431 ton olarak hesaplandı. Üretim, ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 855 bin 92 ton gerçekleşti.
Eylülde geçen yılın aynı ayına göre, ayran üretimi yüzde 28,9, tereyağı üretimi yüzde 27,4, yağsız süt tozu üretimi yüzde 7,2 artarken kaymak üretimi yüzde 0,7, inek peyniri üretimi yüzde 7,5, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 9,6, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 30,8 azaldı.
Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 22,5, ayran üretimi yüzde 16,9, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 12,6, kaymak üretimi yüzde 5,5, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 4,6, tereyağı üretimi yüzde 1,1 artarken inek peyniri üretimi yüzde 0,02 geriledi.
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