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Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 26,2 artış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, eylülde yıllık bazda sanayi ciro endeksi yüzde 30,9, inşaat ciro endeksi yüzde 23,3, ticaret ciro endeksi yüzde 30,9, hizmet ciro endeksi de yüzde 4,1 artış kaydetti.

AYLIK BAZDA YÜZDE 3.4 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,4 arttı.

Eylülde bir önceki aya göre sanayi ciro endeksi yüzde 3,5, inşaat ciro endeksi yüzde 2,4, ticaret ciro endeksi yüzde 2,9, hizmet ciro endeksi ise yüzde 5,2 artış gösterdi.