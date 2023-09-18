TCMB Eylül ayı faiz kararı: 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Eylül ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayım başladı. 19 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankette beklenti, Merkez Bankası Eylül toplantısında politika faizini 500 baz puan artış ile yüzde 30'a çıkması yönünde. İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül toplantısı tarihi ve faiz beklentisine ilişkin tüm ayrıntılar...
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Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan Başkanlığında toplanıyor. Hatırlanacağı gibi Ağustos ayında gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini piyasa beklentisinin üzerinde 750 baz puan artırarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e çıkarmıştı. Peki, "2023 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte Merkez Bankası Eylül toplantısı tarihi ve saati...
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MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 21 Eylül 2023 Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
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MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRDI
Merkez Bankası beklentilerin altında bir şekilde 250 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 17.5'e yükseltti. Türkiye'de yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği vurgulanan PPK karar metninde "Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir" denildi. Parasal sıkılaştırmanın 'gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde' kademeli olarak güçlendirileceği belirtildi.
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AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı belli oldu. Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti.
Faiz artışı piyasa beklentilerinin üç katı oldu. Son üç aydaki faiz artışı 16,5 puanı buldu.
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6 AYLIK FAİZ KARARI AÇIKLANMA TARİHLERİ
26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
21 Aralık 2023
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
21 Mart 2024